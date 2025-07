EX ROSSAZZURRI: Sarno dall’addio al calcio giocato al ritorno in campo, giocherà nel Portici

“Il ricordo più bello resterà la festa insieme alla città. Vedere la gente così felice mi ha reso orgoglioso di aver fatto parte di quella squadra. Conoscevo già i vari Lodi, Rapisarda, Rizzo e De Luca, con alcuni di loro, incluso Manuel Sarao, conservo un rapporto quotidiano, abbiamo un gruppo whatsapp. C’era armonia”. Con queste parole Vincenzo Sarno ha commentato un anno fa (fonte Serie D 24) l’esperienza vissuta alle pendici dell’Etna e che si concluse con la vittoria del campionato di Serie D dopo la rottura del legamento crociato. Sarno ha ricevuto tanto affetto dal popolo rossazzurro. Aveva già giocato a Catania qualche anno prima, in C. Nelle ultime stagioni ha proseguito la militanza in D vestendo le maglie di Casalnuovo e Pompei. Qualche mese fa aveva annunciato l’addio al calcio giocato ma, negli ultimi giorni, il Portici 1906 – che milita in Serie D – ha comunicato proprio l’ingaggio dell’ex rossazzurro, il quale all’età di 37 anni ha deciso di proseguire la carriera da calciatore:

“Il Portici 1906 comunica con grande entusiasmo l’ingaggio di Vincenzo Sarno, attaccante classe 1988 Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Sarno ha alle spalle una carriera di assoluto livello nel panorama professionistico, con tappe importanti in club come Giulianova, Virtus Entella, Lanciano, Foggia, Padova e Catania, Brescia, Reggina, vincendo cinque campionati (tutti dalla Serie C alla Serie B) e contribuendo in modo determinante all’ultima promozione del Catania dalla Serie D alla C. Nel suo palmarès figurano anche 2 Coppe Italia di Serie C e 2 Supercoppe di Lega, trofei che testimoniano un percorso ricco di traguardi. Sarno porta con sé una lunga esperienza maturata esclusivamente tra professionismo e dilettanti di alto livello, unendo qualità tecniche, visione di gioco e leadership”, si legge nella nota diffusa dal club campano.

