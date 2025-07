EX ROSSAZZURRI – Silvio Baldini alla guida dell’Italia Under 21? Gravina: “Stiamo parlando con lui”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto ai microfoni di RaiSport, parla di un possibile inserimento di Silvio Baldini, ex allenatore del Catania che ha portato di recente il Pescara in Serie B vincendo i playoff, alla guida della Nazionale azzurra Under 21: “Abbiamo diverse pedine da mettere al loro posto. Silvio Baldini è una di queste pedine, ci stiamo parlando e stiamo facendo delle valutazioni nell’auspicio che entro il fine settimana definiremo tutti i quadri tecnici. Le capacità di Baldini come tecnico non si discutono. E’ noto per la sua spiccata toscanità, che lo porta a essere molto diretto. E’ forse il momento di esprimere in maniera veloce ed efficace alcuni concetti”, ha aggiunto Gravina.

