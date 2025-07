EX ROSSAZZURRI: Zenga-Siracusa, avventura al capolinea?

Sembra destinata a concludersi definitivamente l’avventura di Walter Zenga con il Siracusa, dopo un solo anno. L’ex allenatore del Catania era stato ingaggiato a fine 2024 ricoprendo il ruolo di club manager e brand ambassador. Nei giorni scorsi il numero uno aretuseo Alessandro Ricci parlò di incomprensioni con lui, aggiungendo che “la società non ama clamori mediatici. Walter è un amico della società e del presidente, ci chiariremo”. Zenga, dal canto suo, ha commentato così le parole sui social: “Incomprensioni…sono così abituato ai mancati pagamenti che li considero una forma di risparmio“, postando in una storia il significato della parola incomprensioni ed il contrario (“Comprensione, armonia, dialogo intesa”), aggiungendo che il presidente “si ascolta e non si commenta”. Per Zenga è la terza esperienza siciliana dopo avere allenato Catania e Palermo in Serie A.

