FORTE: il Catania punta sulla voglia di rivalsa dell’attaccante

Tra le “new entry” in casa Catania c’è anche Francesco Forte, attaccante che il club rossazzurro ha tesserato in prestito dall’Ascoli. Il giocatore andrà a rimpolpare il reparto delle punte assieme all’altro nuovo innesto Alex Rolfini, in attesa di un ulteriore rinforzo dal mercato. Si tratta di un elemento dai trascorsi calcistici significativi, transitato in gioventù dall’Inter (con cui ha esordito in Serie A) e successivamente passato da varie squadre di Serie B e C con in mezzo anche un’esperienza in Belgio al Beveren. Per due anni di fila è andato in doppia cifra nel campionato cadetto: 17 reti alla Juve Stabia nel 2019-20 cui hanno fatto seguito i 15 gol siglati con la maglia del Venezia la stagione successiva, culminata con la promozione dei lagunari in Serie A al termine dei play-off.

L’attaccante romano è reduce da alcune annate opache, eppure nel 2023 l’Ascoli dovette sborsare 1 milione e 300 mila euro per acquisire il cartellino dal Benevento, cedendolo poi in prestito al Cosenza dove è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nonostante la stagione monstre di Gennaro Tutino. Di rientro al Picchio, quest’anno non è riuscito ad incidere complice la squalifica per il caso scommesse e i problemi muscolari accusati nella seconda parte di stagione, fermandosi a 3 gol in 10 presenze. Tra il periodo lontano dai campi, i successivi problemi fisici e il deludente andamento di squadra, la “scintilla” tra Forte e l’Ascoli non è mai scoccata fino all’addio senza tanti rimpianti.

Adesso per Forte si apre un nuovo capitolo chiamato Catania, squadra che punta sulla sua voglia di rivalsa provando a rigenerarlo sia sul piano fisico che motivazionale, sulla scia di quanto avvenuto lo scorso anno con Roberto Inglese, giocatore dato in fase calante ma che ha trovato una seconda giovinezza sotto l’Etna segnando 14 gol prima di accasarsi a parametro zero alla Salernitana. Soltanto il campo dirà se il club etneo ha fatto bene a puntare su di lui per rimpinguare un reparto che necessita di certezze in termini di gol per mettere in moto la “macchina” collaudata da mister Toscano.

