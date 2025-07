FORTE: l’attaccante non fa parte della lista dei convocati dell’Ascoli

Raduno al Picchio Village per l’Ascoli, prima di partire per il ritiro che i bianconeri svolgeranno a Cascia. La società marchigiana ha diramato la lista delle convocazioni dei calciatori che prepareranno la stagione 2025/26 in Umbria. Tra i giocatori in elenco non figura il nome di Francesco Forte. L’attaccante romano, lo ricordiamo, è in uscita dall’Ascoli attirando l’interesse di Catania e Salernitana, con i rossazzurri che hanno presentato un’offerta migliore dei granata trovando l’intesa con l’atleta romano. Forte risolverà nelle prossime ore il contratto che lo lega all’Ascoli fino a giugno 2026 per poi ratificare l’intesa con il Catania: dovrebbe raggiungere la destinazione etnea in serata.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***