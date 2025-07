GIANNINO’: ecco di cosa si occuperà il collaboratore della preparazione atletica

Lo staff tecnico della prima squadra del Catania si avvarrà del contributo del chinesiologo Davide Gianninò. Specialista di biomeccanica umana, cura in maniera particolare l’allenamento volto alla riduzione dei dolori articolari e muscolari, al miglioramento della postura, della coordinazione e della forza. In particolare è un convinto assertore del metodo Functional Patterns che si concentra sul movimento umano migliorandone l’efficienza e la fluidità, ottimizzando situazioni come lo stare in piedi, camminare, correre e lanciare favorendo la correzione di disfunzioni posturali, migliorando forza e performance fisica in generale. Un approccio innovativo per il Catania che tornerà utile anche in sede di preparazione atletica, focalizzando l’attenzione sul modo in cui il corpo utilizza la sua biomeccanica naturale per eseguire le attività sportive.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***