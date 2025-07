GIOVANILI CATANIA: Privitera si trasferisce al CastrumFavara

Autore di 30 gol nelle ultime due stagioni con la Primavera del Catania, Lorenzo Privitera lascia il Catania approdando al CastrumFavara, club iscritto al campionato di Serie D. “La chiamata a Favara del direttore sportivo Catania e del Mister Infantino – dice l’attaccante catanese classe 2005 – per me è una grande possibilità. Mi hanno dato fiducia ed io voglio ricambiare con la città di Favara mettendomi a disposizione in un campionato affascinante qual è la serie D. Sono a disposizione del progetto tecnico e dello staff e sono sicuro che inserirsi nell’ambiente di Favara non è difficile. Grazie CastrumFavara”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***