GRAVINA (Pres. FIGC): “Serie C, più rigore sulle regole di ingresso o riforma campionati. Proporremo un cambiamento”

Nel confermare, senza sorpresa alcuna, l’integrazione nell’organico di Serie C per la prossima stagione di Pro Patria (riammissione), Inter U23 e Ravenna (ripescaggi) a completamento del numero delle 60 squadre partecipanti, il presidente della FIGC Gabriele Gravina si sofferma sulle sofferenze che continua a palesare il campionato di Lega Pro (fonte tuttomercatoweb.com):

“Esistono delle difficoltà oggettive dal punto di vista economico. Il tema di sostenibilità è reale e concreto, ritengo che la Federazione possa fare molto in questo senso e ha bisogno dell’aiuto di tutte le singole componenti. Dobbiamo seguire queste iscrizioni che poi non sono coerenti con la sostenibilità del campionato. Triestina e Rimini sono perfettamente in regola per l’iscrizione, ma evidentemente non hanno la forza economica per sostenere la stagione. Dobbiamo intervenire, o inseriamo maggior rigore sulle regole di ingresso, oppure si riprende il percorso di riforma dei nostri campionati e dei nostri format. Il sistema denuncia in maniera chiara una necessità di cambiare e da settembre proporremo un cambiamento”, le parole di Gravina.

