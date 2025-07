GUGLIELMOTTI: “Da Catania a Brescia, piazza altrettanto ambiziosa e prestigiosa”

Prime parole da calciatore del Brescia per Davide Guglielmotti, freschissimo ex rossazzurro. Ecco alcune delle parole più significative evidenziate:

“Vengo da una società importante e prestigiosa come il Catania e penso di arrivare in una società altrettanto ambiziosa e prestigiosa con una storia a livello nazionale incredibile. Questa è stata una delle scelte più facili della mia carriera. Vengo in una grande piazza, so quanta fame abbia la gente. Brescia è un ambiente pieno di lavoratori, con tantissime industrie e tantissima economia. Sono contento di questa scelta, la rifarei altre cento volte”.

“Penso prima di tutto a dare un contributo umano, perchè credo di essere abbastanza genuino e di poter dare una mano ai più giovani. Tatticamente sono un esterno di difesa o di centrocampo, sulla fascia qualche uomo potente a marcarmi dovranno metterlo sicuramente le avversarie. Speriamo che tutto vada per il meglio, seguendo il consiglio di ascoltare sempre tutti ma facendo di testa mia. Può sembrare presuntoso ma le mie sensazioni sono sempre state positive. Ho vissuto tante esperienze nei gironi A, B e C cercando di portarmi dietro qualcosa, soprattutto l’essere me stesso. La persona ed il giocatore che sono, devono rimanere ben saldi e stabili”.

