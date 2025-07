Il complesso fenomeno del calciomercato. Pastore, telefono sempre acceso e responsabilità delle scelte

Il calciomercato suscita sentimenti contrastanti. Tifosi che da un lato attendono con curiosità acquisti di spessore che innalzino il tasso qualitativo e colmino lacune per puntare a obiettivi più ambiziosi. Dall’altro, provano frustrazione e delusione nella misura in cui i giocatori desiderati non arrivano o quando la propria squadra del cuore cede i propri beniamini. Tutto questo coincide con un periodo di grande fermento, nell’ambito di un fenomeno complesso. Che divide. Passando dalla gioia di accogliere un nuovo giocatore alle speranze e alle illusioni, alla snervante attesa di risvolti delle trattative tra smentite autentiche o presunte tali, sorprese o nomi frutto della fantasia, calciatori proposti e dietrofront improvvisi.

Il tifoso catanese, nello specifico, attende le prossime mosse concrete sul mercato con l’auspicio che l’organico al completo messo a disposizione di mister Toscano fornisca garanzie adeguate. Protagonista nello sviluppo delle trattative, il direttore sportivo Ivano Pastore. Le voci, le negoziazioni, i sondaggi si susseguono rapidamente. Il telefono di Pastore è sempre acceso. Numerosi i contatti per scambiarsi informazioni con procuratori, operatori di mercato e intavolare trattative gestendo il budget in modo che tutti i tasselli del mosaico vengano inseriti al posto giusto. Scegliere i giocatori da cedere, valutare le offerte ricevute e le esigenze della squadra, compiti che richiedono una importante dose di responsabilità.

Responsabilità che aumentano quando operi in una piazza come Catania dove le pressioni ti schiacciano se non hai le spalle abbastanza larghe. Pastore ha accettato la sfida, assumendo la direzione sportiva del club tra decisioni complesse da prendere, dinamiche da seguire con scrupolosa attenzione e la consapevolezza di dover perseguire grandi obiettivi. Manca un mese all’inizio del campionato e poco dopo la finestra estiva del calciomercato andrà in archivio. Il diesse rossazzurro avrà agito nel modo giusto? La piazza attende. Il campo, come sempre, emetterà il verdetto.

