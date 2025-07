INGLESE: l’attaccante in questi giorni nella “sua” Vasto, a breve novità sul futuro

E’ nato in Puglia, per la precisione a Lucera, ma è vastese di adozione perchè la famiglia vive a Vasto da anni, dove l’attaccante Roberto Inglese è cresciuto. Quando può, il giocatore classe 1991 torna molto volentieri nella località situata in provincia di Chieti, trascorrendo le vacanze. In questi giorni Inglese si trova proprio lì. Domenica, ad esempio, è stato ospite di un evento organizzato dalla Global Sports con il patrocinio del comune vastese allo stadio “Aragona”, assistendo alla semifinale nazionale di un talent game calcistico a cui partecipano giovani calciatori provenienti da tutta Italia.

Il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore ha dichiarato, nella conferenza stampa di presentazione, di attendere il rientro del centravanti dalle vacanze, manifestando ottimismo circa l’eventuale permanenza di Inglese in rossazzurro. L’attaccante è adesso svincolato perchè il contratto che lo legava alla società etnea scadeva a giugno. Adesso il telefono scoppia di chiamate per proposte e richieste provenienti da club di Serie B e C. Novità sul futuro sono attese a breve. Riuscirà il Catania a definire l’intesa con il giocatore per vestire ancora la maglia rossazzurra?

