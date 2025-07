LA SICILIA: “Campagna abbonamenti, il messaggio è chiaro”

“C’è un momento, ogni anno, in cui il calcio smette di essere solo sport e torna ad essere un richiamo viscerale, un abbraccio collettivo che stringe la città intera. Quel momento è arrivato. Ieri è stata avviata la campagna abbonamenti del Catania per la stagione 2025/26. E il cuore del messaggio è chiaro, semplice, potente: ‘NOI'”, riporta La Sicilia.

“‘NOI’ è tutto ciò che Catania rappresenta per chi ama questi colori – si legge -. E’ la curva che canta anche sotto la pioggia, è il ragazzo al primo abbonamento che stringe la sciarpa del nonno, è chi ha vissuto mille battaglie al Massimino e chi non vede l’ora di viverne di nuove. Con il lancio della campagna abbonamenti si può considerare ufficialmente iniziata la nuova stagione sportiva dei rossazzurri”, evidenzia il quotidiano. Il club ha diffuso le informazioni utili per i tifosi che volessero sottoscrivere le tessere. Il giornale pone in evidenza l’iniziativa ‘Tribuna d’Onore-Sostenitore’ “con visita guidata all’interno dello stadio nel pre-gara, in occasione di un match dei rossazzurri; una maglia autografata dai calciatori della prima squadra, la partecipazione a un evento speciale e riservato; un pranzo con il presidente Rosario Pelligra e la possibilità ad un allenamento della prima squadra”.

