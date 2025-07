LA SICILIA: “Casasola rinnova la tradizione degli argentini”

“La tradizione degli argentini rinnovata dall’arrivo di Tiago Casasola”, riporta il giornale La Sicilia. “La casa del Catania porta spesso novità che rimandano con la mente e con le emozioni alle gesta della pattuglia che alimentò le stagioni della Serie A. Oggi quel quadro vissuto negli altopiani del calcio nazionale è molto lontano, ma l’esterno reduce da due stagioni a Terni potrebbe rinnovare un clichè piacevolissimo“, si legge.

Casasola, che giovedì ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del Catania FC, “porta con sè grande entusiasmo, trasferisce in rossazzurro l’esperienza vissuta nelle nove stagioni di Serie B al servizio di Como, Trapani, Salernitana, Frosinone, Ternana, Perugia, Cremonese. In Serie C, il laterale aveva giocato nel 2017 ad Alessandria e, ovviamente, nel campionato appena trascorso in Umbria con i rossoverdi”, evidenzia il quotidiano.

