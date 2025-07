LA SICILIA: “Catania, gli aspetti principali emersi dall’ultimo allenamento settimanale”

Sabato il Catania ha archiviato la settimana di lavoro a Norcia e da lunedì riprenderà a lavorare per avvicinarsi all’impegno di Coppa Italia Serie C con il Crotone e all’esordio in campionato. Il quotidiano La Sicilia ha evidenziato alcuni spunti interessati legati al test in famiglia disputato a porte chiuse.

“Sono emersi la sicurezza di Dini – ottimi riflessi come sempre -, la buona intesa tra Ierardi, Di Gennaro e Celli, la versatilità di Jimenez che ha cercato il costante dialogo con Stoppa, la corsa degli esterni così come piace a Toscano”. Tra i nuovi, “Pieraccini ha personalità e fisico quando esce palla al piede dall’area, Forte ha lottato come un leone, Donnarumma sulla fascia si è distinto per impegno e progressione. Stesso discorso per Casasola, che spesso si sgancia con i tempi giusti. Lunetta, al rientro dopo qualche giorno di lavoro differenziato, ha risposto bene. Come al solito generoso e determinato nei contrasti, anche quelli più duri, nei quali ha fatto prevalere il suo fisico”, si legge.

Curiosità: al 14′ Lunetta ha cercato di liberarsi sulla fascia saltando Celli, che “in scivolata è finito sotto il gazebo della panchina di Toscano travolgendo inavvertitamente l’allenatore e i collaboratori (l’urlo del tecnico ha messo tutti in riga…). LLunetta poi ha concluso in porta senza fare centro”.

