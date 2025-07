LA SICILIA: “Catania, comincia il ritiro a Norcia. Presenti anche Donnarumma e Forte”

“Dopo due giorni di pioggia abbondante, ieri è sbocciato un sole bollente su Norcia, sede del ritiro estivo del Catania. I giardinieri per l’intera giornata hanno avuto un gran da fare per mettere a posto le ultime cose e modellare il fondo verde dello stadio Filippo Micheli. In serata poi è arrivata la squadra, la carovana è sbarcata alle 18.30 e ad attendere la spedizione rossazzurra in hotel c’era una piccola rappresentanza di persone del luogo che hanno voluto far sentire l’affetto alla squadra. Una sorta di benvenuto caloroso”, riporta La Sicilia.

Presenti anche i calciatori Daniele Donnarumma e Francesco Forte. “Il terzino sinistro ha incontrato la squadra e lo staff tecnico, nelle prossime ore firmerà il contratto. Donnarumma coprirà il posto lasciato vacante da Armando Anastasio, che ha già cominciato il ritiro con la Salernitana. L’attaccante ex Ascoli invece rimpiazzerà Roberto Inglese, provando a non farlo rimpiangere”, si legge. Da stamattina si comincerà a correre a Norcia. “Il programma prevede, almeno per questo primo giorno, la sveglia alle 7.30 e dopo la colazione l’inizio della seduta mattutina”, evidenzia il quotidiano.

