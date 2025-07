LA SICILIA: “Catania, diverse occasioni da gol. Casasola e Donnarumma, ottima impressione. Forte da rivedere”

Il quotidiano La Sicilia evidenzia i tratti salienti dell’allenamento congiunto sostenuto da Catania e Ascoli a Norcia, concluso a reti bianche e che ha fatto registrare risposte confortanti sul piano della solidità difensiva. Pieraccini ha evidenziato “ottima personalità negli anticipi alti”, con gli esterni “Casasola e Donnarumma veloci e solidi nelle due fasi. In mezzo Quaini e Jimenez sono apparsi ben assortiti, sulla trequarti Stoppa e Cicerelli hanno creato scompiglio soprattutto per metà dei primi 45 minuti”.

Diverse le occasioni da gol costruite. Forte, Cicerelli, Lunetta e D’Andrea hanno sfiorato la marcatura, in mediana si è visto “un combattivo Chiarella”. Bene Dini a difesa dei pali, autore in particolare di una “parata non semplice” sul tentativo di Oviszach, tra gli ascolani più attivi. Nel corso della ripresa dentro Di Gennaro “a fungere come da totem della retroguardia ben coadiuvato da Silvestri e da Allegretto, con Raimo a correre sulla fascia”. Il Catania “ha cercato con insistenza il gol contro l’Ascoli di tanti ex di turno” (Odjer, Carpani, Curado, Ndoj, il ds Patti è catanese). Al centro del reparto offensivo “Forte è da rivedere appena il suo fisico possente avrà smaltito le fatiche della preparazione, aspettiamo che Rolfini smaltisca un acciacco e, poi, sul mercato la società rimane sempre vigile”.

