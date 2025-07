LA SICILIA: “Catania, lavoro intenso e atmosfera serena a Norcia”

“Sta per concludersi la prima settimana di lavoro nel ritiro di Norcia. Il Catania anche ieri è andato in campo per svolgere l’ormai rituale doppia seduta, la quarta consecutiva da quando la spedizione siciliana ha raggiunto il fresco dell’Umbria per il raduno estivo”, riporta La Sicilia. “In mattinata Mimmo Toscano ha diretto il gruppo, che ha sostenuto un lavoro di forza, esercitazioni per gruppi e per reparti. Al pomeriggio i calciatori hanno svolto un approfondito riscaldamento tecnico e poi possesso palla con obiettivi tattici e partitella”, si legge.

“Anche Toscano, ieri, dopo aver diretto l’allenamento si è ritagliato del tempo per una corsetta rilassante. Il clima è perfetto a Norcia in questi giorni, con temperature fresche, e il tecnico quando può ne approfitta. I nuovi si stanno integrando perfettamente e si sono prestati per una foto di gruppo accanto al mister Toscano e al ds Pastore. Si lavora in modo intenso a Norcia ma si ride tanto e l’atmofera è serena. Si sta creando il gruppo, che dovrà somigliare tanto a una grande famiglia”, evidenzia il quotidiano.

VIDEO: quarto giorno di lavoro per il Catania a Norcia

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***