LA SICILIA: “Catania, partitella in famiglia. Ecco le formazioni schierate da Toscano”

Nella giornata di ieri una decina di tifosi arrivati da ogni parte d’Italia ha assistito alla partitella in famiglia su campo ridotto che ha caratterizzato il momento clou dell’allenamento del Catania a Norcia, sotto gli occhi del direttore sportivo Ivano Pastore. Prima seduta svolta dal centrocampista Forti, che mister Toscano ha schierato in campo con Dini, Casasola, Di Gennaro, Allegretto, Raimo, Cicerelli, Forte. Dall’altra parte sono stati alternati anche Bethers, Silvestri, Pieraccini, Celli, Luperini, Jimenez, Rolfini, D’Andrea. “Toscano ha provato più soluzioni, per esempio il lancio sulla destra laddove Casasola si sganciava per arrivare al cross o per penetrare in area avversaria. Uno dei movimenti più interessanti con l’argentino determinato e molto efficace”, riporta il quotidiano La Sicilia.

