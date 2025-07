LA SICILIA: “Catania, prove di 3-4-2-1 a Norcia”

Detto della sfida in famiglia disputata ieri e caratterizzata dai gol di Stoppa, Jimenez e Cicerelli, il quotidiano La Sicilia evidenzia come il tecnico del Catania Mimmo Toscano abbia schierato i rossazzurri a Norcia “seguendo il canovaccio visto in campionato, con lo schema 3-4-2-1”. In maglia blu, schieramento composto da Ierardi, Pieraccini, Celli; Casasola, Jimenez, Di Tacchio, Donnarumma; Stoppa, Cicerelli; Forte. Dall’altro, in casacca gialla: Bethers; Silvestri, Di Gennaro, Allegretto; Raimo, Luperini, Chiarella, Bocic; un giovane in prova accanto a D’Andrea con Rolfini punta avanzata.

“Casasola e Donnarumma sulle fasce hanno fatto intravedere qualità e corsa, Forte è motivato e ha un ottimo repertorio, Rolfini ha fame di gloria e gol in una grande piazza come Catania, Di Tacchio a centrocampo è un leader, i confermati hanno una buona intesa. Quaini ha saltato il test per un recupero fisico dopo un precedente affaticamento”, si legge. “A scanso di equivoci è stata una partita vera, non per signorine. Infatti a metà contesa Di Gennaro e Ierardi non se le sono mandate a dire e Toscano ha spedito il primo sotto la doccia. Clima agonistico che fa anche bene alla vita del gruppo”.

