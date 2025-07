LA SICILIA: “Catania, risoluzione del contratto per Guglielmotti e Costantino”

Il primo è rientrato dal prestito all’ACR Messina, il secondo ha concluso la stagione 2024/25 con la maglia del Catania. Parliamo, rispettivamente, di Rocco Costantino e Davide Guglielmotti. Secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, entrambi hanno raggiunto l’intesa per la risoluzione consensuale del contratto col Catania. Mentre Costantino ha già un accordo di massima con il Chievo Verona e ripartirà dalla Serie D, per Guglielmotti il futuro sarà ancora in Lega Pro: numerosi club su di lui, tra i quali Arezzo e Feralpisalò (il ‘nuovo Brescia’, ndr).

===>>> MERCATO: Anastasio, addio Catania. Risolve anche lui il contratto

===>>> MERCATO: Sturaro, intesa per la risoluzione ma potrebbe ricoprire altro ruolo nel club

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***