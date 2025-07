LA SICILIA: “Catania, sferrato l’attacco per Tonin. Peralta-Foggia, si cerca soluzione definitiva”

“Ieri è stato un giorno produttivo per il ds Pastore. Il Catania ha sferrato l’attacco per avvicinarsi alla punta Tonin del Pescara e non sono tramontate le piste che portano ai centrocampisti Aloi e Vallocchia della Ternana”, riporta il quotidiano La Sicilia. Riferimenti, poi, a Tello che potrebbe tornare in Colombia. In questi giorni “si è anche ipotizzato un addio di Allegretto se dovesse arrivare Celiento dal Trapani, per ora sono solo ipotesi legate anche ai movimenti dei procuratori”. Su Peralta al Foggia: “Se ne discute da giorni, si cerca una soluzione definitiva“.

