LA SICILIA: “Catania solido in difesa. E’ mancato solo il gol”

“Duelli, calcio, calci. Il copione delle amichevoli estive è come un tormentone. Ma tra Catania e Ascoli la lotta non è mancata. I gol sì, però è meglio un pareggio senza reti che un 14-0 contro una formazione dilettantistica che non avrebbe avuto senso alcuno”, riporta La Sicilia. L’allenamento congiunto si è giocato a porte chiuse. Mister Toscano “ha avuto modo di testare la solidità della difesa e le trame di gioco sviluppate sugli esterni. Poi le occasioni anche importanti le hanno avute le due squadre che hanno duellato con le forze che si possono avere quasi alla fine di un ritiro in cui prevalgono i carichi di lavoro a dispetto della lucidità e brillantezza”, si legge. “Il gol non è arrivato, ma le trame offensive sviluppate sono state valide”, evidenzia il quotidiano.

===>>> LA SICILIA: “Catania, diverse occasioni da gol. Casasola e Donnarumma, ottima impressione. Forte da rivedere”

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***