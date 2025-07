LA SICILIA: “Curiosità, la Sampdoria ‘copia’ la campagna abbonamenti del Catania”

“La campagna abbonamenti della Sampdoria ha per slogan ‘Noi siamo noi’. In effetti il video è molto efficace, la storia emozionante. Una bambina tifosa della Samp deve raccontare a maestra e compagni di classe la cosa più preziosa che ha, scegliendo così di parlare dell’abbonamento al Doria”, riporta La Sicilia. “Fin qui tutto normale, se non fosse che i tifosi genoani, dall’altra parte di Genova, hanno iniziato a dare dei ‘copioni’ ai blucerchiati («avete copiato il Catania!!!»). Le chat, i social e tutto il dibattito sulla campagna abbonamenti delle genovesi ha così direttamente coinvolto il club rossazzurro che in ogni caso ne esce rafforzato sul piano della creatività, quantomeno”, evidenzia il quotidiano.

