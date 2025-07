LA SICILIA – Di Tacchio: “Ottime sensazioni. Si sta formando un gruppo di grandi lavoratori e uomini. Pastore e Zarbano valori aggiunti”

Il centrocampista del Catania Francesco Di Tacchio fornisce le sue impressioni dopo questi primi giorni di ritiro a Norcia. Ecco quanto si legge su La Sicilia:

“Le sensazioni sono ottime, abbiamo iniziato questa nuova stagione con il giusto spirito, i primi giorni di lavoro sono stati positivi e stanno arrivando giocatori che sicuramente ci daranno una grossa mano. Vogliamo dare continuità al buon finale della scorsa annata. Sarà una stagione tosta e difficile per tutti, con il tempo si creerà il feeling giusto e cercheremo di migliorare. Stagione scorsa limitata da tanti infortuni? La mia prima stagione a Catania è stata travagliata, mi è dispiaciuto non esserci stato per tanto tempo. Le mie ambizioni personali coincidono con quelle collettive. Si sta formando una squadra di grandi lavoratori e uomini anzitutto, poi di bravi calciatori. Questo serve per fortificare il gruppo e la mentalità. Pastore e Zarbano? Sono punti di riferimento e valori aggiunti, lavorare con loro è un piacere. Aspettiamo anche il vice presidente in ritiro. Per il gruppo sarà importante, come sempre, il suo messaggio”.

