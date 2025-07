LA SICILIA: “Di Tacchio, Toscano punta forte su di lui”

“Francesco Di Tacchio ha cominciato il suo secondo ritiro estivo con il Catania con la consueta determinazione che lo contraddistingue. Nella quiete dell’Umbria, tra le colline di Norcia, il centrocampista pugliese si sta allenando insieme ai suoi compagni con grande intensità e partecipazione. L’esperienza accumulata negli anni, in categorie superiori e in piazze calde, oggi si traduce in leadership silenziosa e costante presenza in campo”, riporta La Sicilia a proposito del centrocampista rossazzurro Francesco Di Tacchio.

“Nei primi allenamenti si è fatto notare non solo per la solidità fisica, ma anche per la capacità di guidare i compagni nei movimenti, nei tempi di gioco, nei ritmi della manovra. E’ il classico centrocampista che non fa rumore, ma c’è sempre. E si fa sentire quando conta. Il tecnico Toscano punta forte su di lui. Non solo per l’equilibrio tattico che è in grado di garantire, ma anche per quella mentalità da professionista vero che trasmette al gruppo. In una squadra che cerca riscatto e vuole ritrovare identità dopo una stagione complicata, Di Tacchio rappresenta un punto fermo. E’ evidente che voglia ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa stagione. Vuole essere il fulcro del centrocampo”, si legge nel quotidiano.

===>>> LA SICILIA – Di Tacchio: “Ottime sensazioni. Si sta formando un gruppo di grandi lavoratori e uomini. Pastore e Zarbano valori aggiunti”

===>>> LA SICILIA – Di Tacchio: “Voglia di migliorarsi sempre e avere continuità. Noi e i tifosi, creare un blocco di cemento”

