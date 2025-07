LA SICILIA – Di Tacchio: “Voglia di migliorarsi sempre e avere continuità. Noi e i tifosi, creare un blocco di cemento”

In aggiunta a quanto riportato nel primo estratto dell’intervista rilasciata da Francesco Di Tacchio a La Sicilia, evidenziamo ulteriori dichiarazioni dell’esperto centrocampista rossazzurro in vista del prossimo campionato:

“Vincere il campionato? Vogliamo migliorare quanto fatto l’anno scorso e creare i presupposti per poter vincere il campionato, ma per questo occorre una verifica partita dopo partita e avere sempre la voglia di migliorarsi, anche durante gli allenamenti. Nel corso del campionato gli alti e bassi ci sono, ma bisogna avere la giusta continuità, che viene con il lavoro e l’applicazione. Abbiamo bisogno anche del supporto dei tifosi – li aspettiamo numerosi come sempre -, faremo di tutto per creare un blocco di cemento, arrivando al meglio ad aprile. Ai tifosi abbiamo poco da dire e tanto da dimostrare, andando avanti con senso d’insieme e unità, quello che può portarci lontano. Rivali più accreditate? Come la Salernitana, lotterà per il primo posto anche il Benevento, ci sono pure Crotone, Trapani, Monopoli, Potenza. Le più piccole, poi, quando giocheranno con il Catania daranno qualcosa in più e noi dovremo farci trovare pronti”.

