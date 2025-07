LA SICILIA – Dini: “Vedo un Catania affamato. Non vedo l’ora di ripartire. Creiamo basi solide per il campionato”

In esclusiva per il quotidiano La Sicilia ha parlato il portiere del Catania Andrea Dini, che ha confermato la sua felicità nel rimanere in una piazza che lo ha subito apprezzato per serietà professionale e abilità tra i pali durante la seconda parte della stagione passata:

“Il pubblico di Catania si presenta da solo, i tifosi ci hanno dato quella spinta che la Lega Pro e piazze da categoria superiore non hanno. Mi sono sentito come a casa. Se ripenso al rigore parato contro il Potenza ai playoff ho ancora i brividi per l’urlo dello stadio che difficilmente si sente in quel modo, un boato del genere non ha prezzo e ogni atleta lavora giorno dopo giorno per vivere quei momenti”.

“Stiamo lavorando bene in ritiro, il mister è carico e così anche la squadra. C’è un bel clima, sudiamo ogni giorno, vedo i compagni ‘affamati’ ed è un aspetto che mi piace trasmettere. Abbiamo una bella base di giocatori rimasti, difendendo e attaccando tutti insieme. Siamo pronti per ripartire, io non vedo l’ora. I tifosi chiedono la B, noi lavoriamo per raggiungere un obiettivo. Guardando negli occhi ogni singolo ragazzo che è qui per dare tutto, so che il traguardo che vogliamo tagliare è comune a ogni tesserato del Catania”.

“Mister Toscano è un martello e questo lo sapevamo già. Con il tecnico dei portieri ci stiamo conoscendo, è preparato e una bella persona. L’affiatamento cresce ogni giorno. Adesso con l’innesto dei nuovi lavoriamo per creare le basi solide per il campionato. Anche perchè secondo me i campionati si vincono con le qualità tecniche, ma conta molto di più la coesione del gruppo. La qualità ti fa vincere le partite, il campionato lo vinci con il gruppo”.

