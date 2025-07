LA SICILIA – Ierardi: “Catania, ho avuto uno scatto in avanti. Lotteremo su ogni pallone”

ll difensore del Catania Mario Ierardi è speranzoso di vivere una stagione intensa, pronto a dare il massimo per la causa rossazzurra. Riportiamo di seguito un estratto dell’intervista concessa al quotidiano La Sicilia:

“In ritiro stiamo spingendo forte e si è notato anche nel corso del test in famiglia di sabato pomeriggio. Tutta la squadra sta rispondendo bene alle sollecitazioni dell’allenatore. La scorsa stagione dopo un avvio non da dieci e lode – complice un acciacco – ho avuto uno scatto in avanti e spero di aver mostrato miglioramenti funzionali agli schemi della squadra. Ho compreso appieno le esigenze tattiche dell’allenatore che mi stimolava e pungolava tanto durante l’annata”.

“Adesso non partiamo da zero, tutti siamo in grado di mettere in pratica le indicazioni dell’allenatore. I nuovi – qualcuno lo avevo già incontrato da avversario – sono bravi giocatori e ragazzi. L’impatto è stato costruttivo e se dovessero arrivare altri innesti saranno accolti come sempre, con grande collaborazione. Il mister conosce pregi e difetti, ci fa lavorare sempre al top disponendoci in campo da subito secondo le caratteristiche dei singoli e dell’intera squadra”.

“Tante conferme in difesa? Conoscere le caratteristiche del compagno ci agevola nella costruzione del gioco, nel fraseggio, nel piazzamento durante la fase di non possesso. Quest’intesa favorisce l’inserimento dei nuovi nei vari reparti, non solo in difesa. Crotone? Buon test in Coppa Italia per affrontare il campionato, dobbiamo essere subito concentrati sulle gare da vincere in qualsiasi competizione. La squadra lotterà su ogni pallone e darà il massimo”.

