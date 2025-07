LA SICILIA: “Il Catania si coccola Cicerelli. Gol, genialità e leadership per puntare in alto”

“Ivano Pastore da bordo campo lo osserva con attenzione, ogni suo movimento viene amalgamato dalla squadra per il fine ultimo di questa preparazione in terra d’Umbria: vincere”, riporta La Sicilia. “Nessuno lo dice, ma in casa Catania il pensiero di sottofondo sta diventando questo: e se fosse proprio lui l’acquisto in più?”, riferimento che va ad Emmanuele Pio Cicerelli. “Un giocatore maturo, pronto, voglioso di vincere e di fare bene, capace di dare l’esempio ai compagni assieme agli altri veterani e ai nuovi”, evidenzia il quotidiano.

Cicerelli “proviene da una stagione meravigliosa con addosso la maglia della Ternana, con 19 gol segnati nella scorsa Serie C, capocannoniere del girone B, 8 assist serviti ai compagni. Cicerelli è stato l’uomo in più, la sua stagione con la Ternana ha avuto numeri da attaccante vero, con una media di un gol ogni due partite e quasi 3.000 minuti in campo, sempre decisivo, sempre nel vivo del gioco. Rigori, punizioni, azioni personali, intuizioni geniali: ogni rete è stata un piccolo capolavoro. Impressionando anche nell’atteggiamento, nella capacità di accendersi, di illuminare il campo”, si legge.

Cicerelli è “un giocatore ‘da stadio’, uno di quelli che fanno alzare i piedi i tifosi, che danno identità a una squadra”. Il Catania “ha rifiutato e sta rifiutando proposte che per lui arrivano dalla Serie B e dalla Serie C. Sono tanti i club che si sono fatti avanti e fin qui Pastore ha rifiutato con garbo”. Nel frattempo il calciatore “a Norcia sta convincendo tutti”. La sensazione è che il Catania non lascerà partire Cicerelli, lanciando così un messaggio importante.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***