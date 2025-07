LA SICILIA: “Inglese, appuntamento per discutere nuovo contratto. Cianci non rientra. In via di definizione 4-5 test in ritiro”

Come avevamo riportato ieri, lunedì 30 giugno, scadevano i contratti di alcuni calciatori tra cui Roberto Inglese. A proposito di una possibile permanenza dell’attaccante, il giornale La Sicilia evidenzia che “il centravanti sta ultimando il periodo di ferie fuori dall’isola ma ha già un appuntamento con lo stesso Pastore” per discutere di un eventuale nuovo accordo. “I tifosi vorrebbero rivederlo in maglia rossazzurra anche nella stagione che verrà”.

Nonostante la crisi della Ternana, invece, “non rientrerà Cianci” poichè emerge che effettivamente la società umbra ha riscattato il calciatore. “Semmai non dovesse adempiere al pagamento della cifra stabilita, il Catania potrà solo rivalersi sul recupero del denaro”, si legge. In vista del ritiro di Norcia (14 luglio-3 agosto), sulla via di definizione “date e avversari da affrontare nei 4-5 test: si andrà a confronti ‘crescenti’, prima con formazioni dilettantistiche, poi con club professionistici. Si ipotizza un’amichevole con una squadra importante”, riporta il quotidiano.

