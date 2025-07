LA SICILIA: “Inglese, nelle prossime ore parlerà con la società. «Non deve muoversi da Catania», il sentimento popolare”

A proposito dell’esigenza del Catania d’intervenire sul mercato in uscita, “fino a prova contraria tra le cessioni non sono previsti nomi come quelli del centrocampista Di Tacchio che dovrebbe rimanere alla base e, per ora, neanche quello di Inglese”, riporta La Sicilia. “Facile pensare che il passaggio di Daniele Faggiano a Salerno possa far nascere discorsi che riguardano due giocatori che il direttore aveva portato in rossazzurro. Specie Inglese, arrivato dietro richiesta personale di Faggiano”, evidenzia il quotidiano.

“Il centravanti nelle prossime ore parlerà con la società etnea per confermare la voglia di rimanere. O dire se ha cambiato idea in maniera repentina”, si legge. “I tifosi aspettano novità soprattutto per Inglese, punto fermo della squadra che lo scorso anno andò ai playoff spinta dai gol di ‘Bobby English’. Al di là di chi sarà il rinforzo al centro dell’attacco, Inglese a detta dei tifosi non deve muoversi. Questo è il sentimento popolare espresso da più giorni e noto a tutti quanti”.

