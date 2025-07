LA SICILIA: “La vita del Catania non finisce con la partenza di Inglese ma servono rimedi prima possibile”

Il giorno dopo l’ufficializzazione dell’accordo raggiunto da Roberto Inglese con la Salernitana, ed il conseguente addio definitivo al Catania dopo la scadenza del contratto, in città non si parla d’altro. Rabbia e delusione per avere perso il calciatore più rappresentativo della squadra in attacco. Le critiche sono feroci, il Catania è chiamato a rimediare dando mandato a Pastore “per comprarne due anche più bravi. Il Merola, il Lescano, il Patierno di turno, insomma“, riporta La Sicilia.

“Tutto ha un prezzo e allora se il Catania non vuole vivacchiare in Serie C deve rafforzarsi a dovere e anche alla svelta, cosciente che oggi il mercato offre pochi margini di manovra. Ma se qualcuno sbattesse i soldi sul tavolo potrebbe comprare chiunque. A meno che Catania non sia diventata sgradita ai più”, si legge. “Per ora è calato il silenzio. I più ottimisti si augurano sia una rincorsa verso un annuncio”, individuando chi “riesca a guidare l’attacco con mestiere e passione. Certo, poi pensi che i giocatori la passione ce l’hanno fino ad un certo punto. Si battono il petto, giurano emore eterno, baciano la maglia sotto la curva, poi appena proponi un accordo con 10 euro in più sul tavolo ti voltano le spalle. Ma è una legge del calcio che non risparmia nessuno”, evidenzia il quotidiano. La vita del Catania “non finisce con la partenza di Inglese ma servono rimedi prima possibile”.

