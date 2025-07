LA SICILIA: “Leonardo, storia di passione di un piccolo tifoso”

“Un sorriso grande quanto il cuore e tra le mani i ritratti dei suoi eroi. Leonardo ha 13 anni, è nato a Catania ma oggi vive con la sua famiglia a La Spezia, in Liguria. La vita li ha portati lontano dalla Sicilia per motivi di lavoro, ma non abbastanza lontano da spegnere il fuoco della passione per il Catania”, riporta La Sicilia. “Da sempre, Leonardo tifa rossazzurro. Quando andò per la prima volta allo stadio aveva solo 4 anni, il padre giorno dopo giorno gli ha trasmesso un amore incrollabile per quei colori. Ogni volta che può, lo accompagna a vedere le partite del Catania, sempre con lo stesso entusiasmo, la stessa gioia infinita”.

“Leonardo è un nuotatore agonistico, ha appena finito la seconda media e a settembre inizierà la terza. Quando abitava ancora a Catania, si allenava a Torre del Grifo, dopo ogni bracciata attendeva fuori dagli spogliatoi, sperando in un saluto dei suoi beniamini. Un giorno, quasi per gioco, con il papà ha iniziato a disegnare i ritratti dei giocatori del Catania”, si legge. Da Jimenez al tecnico toscano, passando per il responsabile ufficio stampa Angelo Scaltriti fino al presidente Pelligra. “I primi disegni vennero spediti via posta, poi è arrivata l’occasione più bella: il ritiro a Norcia. E allora via con fogli, coori e speranze portando i disegni di persona”. «Ci siamo sentiti come a casa. Ringraziamo il Catania per l’affetto dimostrato nei confronti di Leonardo, siamo certi che una giornata come questa non la dimenticherà», raccontano emozionati papà e mamma.

