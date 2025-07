LA SICILIA: “Martic e Corbari già a Norcia, mercoledì test con l’Ascoli”

“Piove come se fosse dicembre. Fa freddo e i nuvoloni coprono il cielo di Norcia. Mimmo Toscano esce sul campo umbro per primo e sistema, con lo staff, fratini e porte provando su campo ridotto l’assetto base mischiando spesso le carte”, riporta La Sicilia. Ieri non aveva a disposizione Rolfini e Di Tacchio, “che hanno girato a parte insieme con Quaini che è comunque recuperato. Roba di poco conto. Precauzioni”, si legge. Segnano a ruota un pò tutti, Toscano riprende chi sbaglia un movimento anche di pochi passi («Questione di centimetri e si perdono le partite», tuona a voce altissima)”.

Martic è arrivato e “si è subito allenato con i compagni. Nelle prossime ore sarà annunciato ufficialmente, a ruota dovrebbe essere anche il turno di Corbari arrivato a Norcia all’ora di cena. Per il centrocampista percorso routinario: visite mediche, colloqui con il club e firma sull’accordo. Domani a Norcia test a porte chiuse con l’Ascoli, il 10 agosto possibile amichevole al Massimino”, evidenzia il quotidiano.

