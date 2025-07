LA SICILIA: “Mondonico, il Catania ci pensa”

“Tra i nomi ancora accostati al Catania c’è quello di Davide Mondonico, difensore classe 1997 del Campobasso cresciuto nelle giovanili del Milan”, riporta La Sicilia. Come evidenziato nei giorni scorsi, il profilo di Mondonico, giocatore che ha anche militato in Serie B qualche anno fa vestendo la maglia del Crotone, è interessante soprattutto per la sua duttilità, essendo in grado di ricoprire qualsiasi ruolo in una ipotetica linea difensiva a tre. Attualmente il ragazzo figura tra i convocati per il ritiro dei lupi a Capracotta. “A Mimmo Toscano l’idea di poter contare su un giocatore così versatile non dispiace”, evidenzia il quotidiano.

