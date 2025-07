LA SICILIA: “Pastore e staff osservano Quiroz, ragazzo in prova a Norcia”

Nelle pagine del quotidiano La Sicilia c’è spazio per parlare di Gianfranco Quiroz, esterno classe 2006 attualmente in prova con la Prima Squadra del Catania nel ritiro di Norcia. Il diesse Ivano Pastore e lo staff rossazzurro lo stanno osservando con attenzione. “Nato in Germania e reduce dall’esperienza con gli austriaci del Vfb Hohenems, il ragazzo fisicamente è il sosia di Yamal (i compagni lo chiamano così) e ieri si è anche distinto sulla fascia destra per un paio di ripartenze”, si legge. “La società potrebbe dirottarlo in Primavera, per il momento resta in prova a Norcia”.

