LA SICILIA: “Pastore, serie di appuntamenti per piazzare alcuni degli esuberi. Cicerelli, il Catania vuole tenerlo”

Al di là della cessione ormai definita di Castellini al Mantova, il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore “ha una serie di appuntamenti per piazzare alcuni dei calciatori che non rientrano nei piani della società”, riporta La Sicilia. Il quotidiano pone in evidenza i nomi di Costantino, Gega, De Rose, Montalto, Tello, Marsura e Peralta, precisando che Gega piace al Casarano, per Montalto è al momento più accreditata l’ipotesi Casertana piuttosto che quella legata al passaggio alla Reggina, mentre “c’è stato un abboccamento con l’Altamura” per De Rose e Peralta “potrebbe tornare al Trento”. Piccola apertura da parte del Catania per un’eventuale cessione di Guglielmotti, il Pescara sonda il terreno per Stoppa e su Cicerelli sono puntati diversi occhi “ma il Catania ha espresso l’intenzione di tenerlo in squadra e farlo partire per il ritiro di Norcia”, si legge.

