LA SICILIA – Pastore: “Silvestri in partenza. Cicerelli, dialoghi in corso per il rinnovo. Rosa quasi al completo”

Intervista del direttore sportivo Ivano Pastore concessa al quotidiano La Sicilia, dopo avere commentato ieri il sorteggio dei calendari del campionato di Serie C. Riportiamo di seguito le parti salienti:

“Silvestri vale tanto come uomo e professionista ma, secondo le esigenze di gioco e di organico, giusto che trovi una soluzione che lo metta maggiormente in mostra. Ero stato io a volerlo in ritiro dopo i mesi di Trieste. Martic lo avevo seguito a Legnago, aveva disputato un grande campionato destando ottime impressioni sia da difensore che da centrocampista. Tornato in Italia, a Lecco, ho ripreso ad osservarlo. Possiede un discreto bagaglio tecnico. Corbari? E’ il centrocampista di destra che volevamo prendere. Ha vinto il campionato, bisognava capire cosa volesse fare l’Entella dopo il salto in B. Papaserio? Questa settimana verrà valutato dal nostro tecnico, ci era stato proposto. Vediamo di aggiungere un centrocampista entro la settimana e poi ci guarderemo attorno. Il mercato è ancora lungo. Cicerelli? L’idea è di rinnovare il contratto, col ragazzo stiamo cercando di fare quadrare tutto. C’è un dialogo che dovrà arrivare al punto d’incontro valido per le due parti”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***