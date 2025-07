LA SICILIA: “Prima cedere, poi comprare. Pastore al lavoro a Rimini”

“Cedere, cedere, cedere. Poi comprare. Arriveranno anche i rinforzi, ma il Catania in questi primi giorni di mercato aperto è impegnato a piazzare gli esuberi. Nei prossimi giorni, per esempio, sarà chiuso un accordo con il Casarano per il passaggio del difensore Gega, che nello scorso campionato era stato utilizzato 12 volte per poi sparire dai radar nel finale di stagione”, riporta La Sicilia.

Il direttore sportivo Ivano Pastore è ancora a Rimini e rimarrà al Grand Hotel Calciomercato “per le trattative tanti altri giorni ancora”, si legge. “Fino a quando snellirà l’organico riducendo al massimo il numero di chi non fa parte del progetto legato al tecnico Domenico Toscano e alle idee della società che comunque continua a tenere d’occhio i sette possibili rinforzi. Uno di questi potrebbe essere il difensore Simone Pieraccini che il Cesena darebbe in prestito al club rossazzurro. Ci sono tanti altri nomi accostati al Catania, ma prima dovranno diventare concrete alcune operazioni in uscita”, evidenzia il quotidiano.

