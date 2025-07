LA SICILIA: “Quaini e Lunetta, smaltiti i lievi acciacchi”

“Quaini ha inanellato giri di campo. Segno che il jolly del Catania ha smaltito un affaticamento che lo aveva costretto a saltare la partitella in famiglia dell’altro ieri”, riporta La Sicilia. “Il Catania ha ritrovato anche Lunetta – si legge -. Il laterale/trequartista ha chiuso la seduta pomeridiana calciando in porta sotto lo sguardo del vice preisdente Grella e del direttore generale Zarbano”. Domani, “test congiunto con il Trodica (alle 18 a Norcia), prima vera uscita dei rossazzurri dopo due settimane di allenamenti. In serata passerella in piazza centrale, sempre a Norcia, per presentare alla città umbra la squadra“, evidenzia il quotidiano.

