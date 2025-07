LA SICILIA – Quaini: “Sento l’affetto della città. Bel gruppo. Vogliamo portare il Catania a vincere il più possibile”

Le parole del calciatore del Catania Alessandro Quaini ai microfoni del quotidiano La Sicilia, quando manca sempre meno ai primi impegni ufficiali della nuova stagione sportiva:

“Se preferisco giocare da difensore o centrocampista? Adesso dico il centrocampista, ma non tocca a me scegliere. Sono pronto a fare tutto. La duttilità è una cosa in più, non certo un peso. Sento l’affetto che mi trasmette la città e ne vado fiero, correndo al servizio del gruppo con soddisfazione e orgoglio. Io gregario? Questa condizione mi stimola, alla fine se gioco cinque o trenta gare fa lo stesso. Importa l’obiettivo comune”.

“Playoff persi col Pescara? Meritavamo di più. Ma il calcio è così, adesso pensiamo ad andare avanti lavorando per tramutare la rabbia in agonismo, proiettandoci verso l’interpretazione corretta di questa stagione. Con il tecnico si è creato un bel rapporto, basta uno sguardo. I nuovi si stanno integrando, siamo un bel gruppo e il tempo che trascorriamo insieme fa bene al campo. Con il presidente Pelligra, con il vice presidente Grella, il dg Zarbano, il diesse Pastore, il gruppo e lo staff intero vogliamo portare il Catania a vincere il più possibile”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***