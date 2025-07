LA SICILIA – Recchi visita il Catania a Norcia: “In rossazzurro sarei rimasto a vita. Pastore e Zarbano, idee chiare. Toscano profilo giusto”

Attuale allenatore dell’Angelana (Eccellenza umbra) ed ex difensore del Catania, Valeriano Recchi ha fatto visita al ritiro rossazzurro a Norcia. “Non potevo esimermi – racconta Recchi a La Sicilia –, quei due anni con il Catania mi hanno lasciato tantissimi ricordi. Sapevo che venivano in ritiro a Norcia, vivendo qui è stato un piacere accoglierli. Questa è casa mia. Ho rivisto Alessandro Ammendola, il magazziniere del Catania con cui avevo lavorato ad Ancona. Un ragazzo eccezionale. Rivedere la squadra rossazzurra qui mi ha emozionato. Catania è la città dove mi sarei fermato tutta la vita. Solo chi ha indossato quella maglia può capire cosa rappresenta”.

“Erano gli ultimi anni della famiglia Russo e i primi di Gaucci. Due stagioni intense, con una crescita importante. Il primo anno venivamo dalla C2 e facemmo un bel campionato, purtroppo senza riuscire a disputare i playoff. Nel secondo… che rincorsa! Dopo un girone d’andata difficile, riuscimmo a compattarci e sfiorammo la promozione. Peccato per la finale persa contro il Messina, sarebbe stato il coronamento di un sogno. Ricordo il pubblico meraviglioso, l’atmosfera dei derby, la gente ci fu vicina fino alla fine. Catania nel cuore, per sempre”.

“Toscano? E’ stato un piacere parlare con lui. Ha già vinto tanto, è il profilo giusto per una piazza esigente come Catania. Ho scambiato due parole con il direttore generale Zarbano e il direttore sportivo Pastore, persone squisite. Hanno le idee chiare. Il progetto parte da basi solide, senza rivoluzioni inutili. C’è una continuità che può davvero fare la differenza. Sul mercato inutile rincorrere nomi altisonanti che non si incastrano nel sistema. Serve equilibrio, funzionalità e idee chiare. Ho visto squadre costruite solo con nomi andare alla deriva alle prime difficoltà. A Catania serve una società forte, non fuochi d’artificio”, le parole di Recchi.

