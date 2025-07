LA SICILIA: “Rispetto la scelta di Inglese. Ecco perchè resto a Catania. Mercato, novità in settimana”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano concede un’intervista al quotidiano La Sicilia soffermandosi su vari aspetti. A cominciare dalla mancata riconferma di Roberto Inglese. Ecco alcuni estratti:

“Roberto Inglese è un calciatore e un uomo che ho rispettato per un anno intero per quello che ha dato a me e al Catania. Anche in questo momento a malincuore devo rispettare la sua scelta. Avevamo prodotto sforzi di ogni tipo considerandolo punto centrale del nuovo progetto. Ho un mio pensiero sulla vicenda e lo tengo per me”.

“Resto a Catania, non mi è mai piaciuto lasciare un lavoro a metà. Le sensazioni che ho provato nell’ultima parte del campionato per quello che si è costruito, per la stima che ho ricevuto da parte di Catania e dei tifosi, del club nonostante non avere raggiunto il massimo degli obiettivi, mi hanno fatto decidere di continuare il mio lavoro a Catania. Mi sono trovato benissimo in città, sono stato accolto in modo eccellente, sono stimato. Tutto questo mi inorgoglisce, mi ha fatto decidere di continuare il percorso. Anche i confronti continui con la proprietà che è ambiziosa come me e vuole crescere migliorando in alcuni aspetti della vita del club, della squadra e in generale il sistema mi hanno fatto decidere di rimanere”.

“Riparto da Catania e non da zero: c’è da migliorare, ma qualcosa si è costruita nel finale di campionato come identità, spirito, senso di appartenenza e cultura del lavoro. Sul mercato ho piena fiducia nel lavoro della società. Stiamo portando avanti un progetto in sinergia con Vincenzo Grella, Alessandro Zarbano e Ivano Pastore. Abbiamo le idee chiare e già individuato dove migliorare la squadra per essere competitivi in un campionato difficile. Credo che già durante questa settimana ci saranno novità”.

===>>> LA SICILIA – Toscano: “Riparto con grandi motivazioni, abbiamo deciso di non stravolgere”

===>>> LA SICILIA – Toscano: “Amichevoli hanno molta importanza. Competizione feroce, Catania deve prepararsi per vincere. Giovani, nessun timore di metterli dentro”

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***