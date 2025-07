LA SICILIA: “Silvestri verso la cessione, Perugia e Gubbio club più interessati”

E’ stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro, oggetto di valutazione dello staff tecnico rossazzurro. Adesso i tempi sembrano maturi per una nuova cessione dell’esperto difensore Tommaso Silvestri, reduce dall’esperienza proficua in prestito alla Triestina. Silvestri dovrebbe essere in procinto di lasciare Catania. Si era allenato ieri mattina ma, nel pomeriggio, non ha partecipato alla partitella in famiglia. Dovrebbe lasciare il gruppo per trasferirsi in uno dei tre o quattro club che lo richiedono: Perugia e Gubbio sembrano le più accreditate per un tesseramento in tempi brevi, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia.

