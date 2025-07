LA SICILIA: “Telefonata speciale tra Mimmo Toscano e Roberto De Zerbi”

“Roberto De Zerbi e Mimmo Toscano, due allenatori sempre sul pezzo e affamati di calcio. Proprio nel bel mezzo di una cena, la telefonata tra i due tecnici ha attirato l’attenzione di tutti gli altri commensali (lo staff tecnico catanese e il ds Ivano Pastore)”, riporta La Sicilia. “Doveva essere un breve saluto e un reciproco ‘in bocca al lupo’, invece si è andati oltre i venti minuti al telefono a parlare di Catania, città e squadra, di calcio e di calciatori: spaziando dalla Champions League alla Serie C”, si legge.

De Zerbi, peraltro, ha un legame affettivo con Catania per avere indossato la maglia rossazzurra contribuendo alla promozione in Serie A nel 2006 ma anche perchè qui è nato il suo secondogenito Alfredo. “I due allenatori hanno caratteri simili, sono dei passionali che non si nascondono mai e che seguono con attenzione quasi maniacale ogni movimento e novità del loro mondo”, evidenzia il quotidiano. “Catania e la seconda esperienza in rossazzurro di Mimmo Toscano, appena cominciata, sono stati i temi principali di questa piacevole conversazione”.

