LA SICILIA: “Tello, ipotesi estero. Sturaro, dialoghi in corso”

Tra le priorità del Catania sul mercato vi è la necessità d’intervenire in uscita. A tal proposito il quotidiano La Sicilia evidenzia come il Trento continui a discutere col Catania per Diego Peralta e Mattia Maffei, mentre per Costantino al momento non ci sono state richieste, su Montalto “siamo fermi ai sondaggi di Reggina e Casertana”. Nessuna novità in relazione al centrocampista Tello, “anche se si ipotizza una cessione all’estero (Australia?) mentre su Sturaro sono in corso dialoghi per capire se il giocatore vuole smettere ed entrare nella schiera dei tecnici del vivaio o continuare altrove”. De Rose-Altamura “è una pista che non s’è raffreddata ancora – si legge -. Gega potrebbe essere annunciato a giorni dal Casarano”. Tra i calciatori con il contratto scaduto anche il portiere Farroni, come già ricordato sulle nostre pagine.

