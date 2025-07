LA SICILIA: “Tello, risoluzione vicinissima. La situazione di Peralta, D’Andrea e Bocic”

Detto delle richieste per il difensore Tommaso Silvestri, il mercato in uscita del Catania fa registrare ulteriori novità. Prima su tutte, la vicinissima risoluzione con il centrocampista Andres Tello, rientrato dal prestito di Salerno. “Il giocatore ha già un’intesa per liberare un posto e dovrebbe tornare a giocare in Colombia”, riporta La Sicilia. “Ai saluti anche il trequartista Diego Peralta, che dovrebbe rescindere a sua volta per sistemarsi a Foggia o Crotone”, si legge. “E ancora il Foggia ha puntato gli occhi sull’attaccante Filippo D’Andrea, attualmente in ritiro con il Catania. Sull’ex del Cerignola si sarebbero fiondati il club pugliese ma pure il Siracusa. Milos Bocic ha un paio di estimatori in Serie C, tra cui lo stesso Foggia. Da stabilire se andrà via pure il centrocampista Gregorio Luperini”, evidenzia il quotidiano.

