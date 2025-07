LA SICILIA: “Test in famiglia, Stoppa decisivo. Di Tacchio e Quaini a riposo”

Il quotidiano La Sicilia focalizza l’attenzione sulla sorta di test in famiglia disputato sabato a porte chiuse a Norcia. L’allenamento – ultimo della settimana – è stato risolto da una rete di Stoppa poco prima del fischio finale, a conclusione di “sessanta minuti di duelli, con la fase difensiva messa a dura prova, ma anche di azioni sviluppate in velocità e con grande fluidità”. Ritmi “molto elevati per quello che è il periodo di preparazione, con enormi e ponderati carichi di lavoro”, si legge.

“Toscano ha lasciato a riposo Di Tacchio e Quaini per recuperare dopo le fatiche dei giorni passati il primo, per permettere di rientrare in condizione il secondo”. Il 3-4-2-1 si conferma ancora il modulo di riferimento. Dopo 45 minuti Forte è passato in casacca blu (Rolfini era uscito a metà tempo lasciando in 10 i compagni per un lieve affaticamento), Lunetta è andato con i gialli, Bocic con i blu. Questi gli schieramenti iniziali del Catania:

MAGLIA BLU = Dini; Ierardi, Di Gennaro, Allegretto; Quiroz, Chiarella, Jimenez, Donnarumma; Lunetta, Stoppa; Rolfini.

MAGLIA GIALLA = Bethers; Raimo, Pieraccini, Celli; Casasola, Luperini, Forti, Bocic; D’Andrea, Cicerelli; Forte.

VIDEO: il gol decisivo di Stoppa

