LA SICILIA: “Tifosi feriti, in visita anche supporter da Napoli, Salerno e Cava. Messaggio di solidarietà dal Catania Beach Soccer”

Il Catania, com’è noto, ha annullato gli appuntamenti previsti per oggi, sabato 26 luglio (amichevole con il Trodica e partecipazione alla manifestazione serale prevista in Umbria). “Molto sono i supporter che avevano già raggiunto Norcia – riporta La Sicilia -, altri quelli che sarebbero dovuti arrivare dopo aver prenotato nelle strutture ricettive della zona. Alcuni rappresentanti della Curva Nord partiti dal capolugoo etneo sono tornati indietro, a Napoli, per fare visita a uno dei feriti. Così come in ospedale si sono recati supporter da Napoli, Salerno e Cava de’ Tirreni”. Messaggi di solidarietà anche da Palermo e dal Catania Beach Soccer: «Tutta la Domusbet.tv si stringe intorno ai tifosi e alle rispettive famiglie. Questa è la partita più importante da vincere, stavolta siamo noi a fare il tifo per noi».

