LA SICILIA: “Torre del Grifo, ancora nessuna novità”

Tra i nodi da sciogliere in casa Catania c’è quello riguardante l’acquisizione del centro sportivo Torre del Grifo Village. “Da giorni si attende che venga stabilita la data dell’asta pubblica al rialzo ma non sono arrivate novità, fino a ieri sera”, riporta il quotidiano La Sicilia.

“Il timore dei sostenitori è che ci siano ritardi o addirittura problemi di varia natura legati alla possibilità che il Catania possa entrare in possesso dell’impianto”, ma il club aveva comunicato, tramite i propri legali, “la mossa dell’offerta e giorni fa è stato ribadito dai dirigenti, durante la conferenza stampa, che la trattativa sarebbe andata avanti in totale riservatezza. Prima o poi cadrà in modo definitivo il velo sulla riservatezza e arriveremo finalmente a un verdetto che diventa strategico per la programmazione della società che, intanto, prepara il ritiro di Norcia e sta ultimando la lista delle amichevoli da sostenere nel centro Italia”, si legge.

